Российские гимнастки завоевали три золотые медали на старте Кубка Европы

Россиянки завоевали три золота на Кубке Европы по художественной гимнастике
Максим Богодвид/РИА Новости

Российские спортсменки завоевали три золотые медали на Кубке Европы в отдельных видах юниорских соревнований по художественной гимнастике в Баку.

Ксения Савинова лидировала в двух упражнениях: с обручем и с мячом. Яна Заикина одержала победу в упражнении с лентой. Также Заикина завоевала серебро в упражнении с булавами.

Российские гимнастки выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 3 мая. Всего будет разыграно пять комплектов наград в индивидуальных упражнениях.

19 апреля 15-летняя София Ильтерякова завоевала серебро (булавы) и бронзу (обруч). В упражнениях с булавами она уступила только олимпийской чемпионке Дарье Варфоломеевой.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме высказались о недопуске гимнасток на Кубок Европы.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
