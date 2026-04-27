«Повод требовать изменений»: в Госдуме высказались о недопуске гимнасток на Кубок Европы

Журова предложила вариант борьбы с недопуском российских гимнасток к турнирам
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о ситуации с недопуском российских гимнасток к участию в Кубке Европы среди юниоров. Ее слова приводит RT.

«У нас появился лишний повод требовать внесения изменений в регламенты федераций. Посмотрите, что творится! Сегодня они не пускают россиянок, а завтра на их месте могут оказаться другие гимнастки. Нужно настаивать, чтобы страна при получении права на проведение того или иного соревнования обязывалась принять всех спортсменок без исключения», — сказала Журова.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российские гимнастки завоевали четыре медали на этапе Кубке мира.

 
