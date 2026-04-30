«Авангард» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

«Авангард» одержал третью победу над «Локомотивом» в полуфинале Кубка Гагарина
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Омский «Авангард» на домашней арене обыграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Голы в составе «Авангарда» забили Василий Пономарев на 23-й минуте и Константин Окулов на 51-й минуте. Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов провел 200-й матч в КХЛ, а форвард «Локомотива» Максим Шалунов — 800-й.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу омского клуба. Пятый матч состоится 2 мая в Ярославле.

«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина омский клуб одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4-1, во втором — ЦСКА (4-1). «Локомотив» финишировал первым на Западе. В 1/8 финала ярославцы прошли «Спартак» (4-1), в четвертьфинале — «Салават Юлаев» (4-0).

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Ак Барс» вышел вперед в серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

 
