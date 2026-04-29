Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Ак Барс» вышел вперед в серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, завершилась с результатом 4:1. В составе казанской команды голами отметились Дмитрий Кателевский, который оформил дубль, Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов. Единственную шайбу «Металлурга» забросил Робин Пресс.

Счет в серии стал 2-1 в пользу казанского клуба. Четвертый матч противостояния состоится также в Казани — 1 мая. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале Кубка Гагарина сражаются омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». После трех сыгранных матчей впереди омская команда — 2-1. Четвертый матч их серии состоится 30 апреля.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее появилась информация, что клуб КХЛ не выплачивает зарплату игрокам около трех месяцев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!