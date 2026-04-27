Тренер Маддалены: Махачев не случайно лучший боец в истории

Тренер австралийского бойца Джека Делла Маддалены Бен Викерс заявил, что российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств. Его слова передает Southern Cross Combat.

«Боги ММА начали хмуриться, когда дали нам величайшего бойца в истории для первой защиты. Мы верим, что Джек может побить Ислама, хотя над ним доминировали в том бою. Со всем уважением к Исламу, он не случайно лучший боец в истории», — сказал Викерс.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Маддалены 18 побед при трех поражениях.

Ранее Махачев одним словом намекнул на готовность провести бой летом 2026 года.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
