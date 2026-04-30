Во Франции считают вратаря «ПСЖ» Шевалье сильнее Сафонова

Французский спортивный журналист Доминик Северак выразил уверенность, что вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье гораздо сильнее другого вратаря французского клуба — россиянина Матвея Сафонова. Его слова приводит Le10sport.

«Шевалье сильнее Сафонова, но пока в Париже не показал весь свой потенциал. Вопрос контекста и характера. Сейчас ситуация выглядит именно так, но она может очень быстро измениться. Здесь или в другом клубе. Решать, хочет ли он продолжать, должен прежде всего сам Шевалье», — отметил он.

В текущем сезоне Шевалье провел 17 матчей в Лиге 1, пропустил 28 голов и 10 раз сыграл «на ноль». Его контракт с парижанами оценивается в 40 млн евро и рассчитан до 2030 года. 29 апреля стало известно, что голкипер получил травму на тренировке и выбыл на несколько недель.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Он провел 23 матча во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Баварией».