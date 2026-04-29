Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Баварией»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» получил самую низкую оценку среди всех игроков команды по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» от французского спортивного издания RMC Sport.

Сафонов получил минимальные три балла по десятибалльной шкале.

В обосновании такой оценки в издании отметили, что Сафонов пропустил четыре гола. По мнению журналистов, вратарь несет ответственность за третий гол «Баварии» в этой встрече. Также в материале указано, что у россиянина был удачный выход против игрока «Баварии» Лаймера в конце матча, однако сохраняется слишком много ошибок при передачах ногами.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее стало известно о намерении вратаря Люка Шевалье уйти из команды из-за Сафонова.