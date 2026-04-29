Конкурент Сафонова в «ПСЖ» получил серьезную травму на тренировке

Игроки «ПСЖ» Хакими и Шевалье выбыли на несколько недель из-за травм
Французский «ПСЖ» о травмах голкипера Люка Шевалье и защитника Ашрафа Хакими. Информация о повреждениях футболистов опубликована на официальном сайте команды.

Марокканский полевой игрок получил повреждение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». В СМИ сообщили, что у Хакими травма правого бедра, из-за которой он выбыл на несколько недель.

В клубе подтвердили эту информацию. Причем Шевалье выбыл из-за аналогичного повреждения, его он получил во время тренировочного процесса. Голкипер, который был куплен парижанами летом 2025 гола, начал сезон основным вратарем, однако затем получил травму, и его место занял Матвей Сафонов. В итоге тренерский штаб сделал основным вратарем россиянина, а Шевалье перестал выходить на поле.

Матч с «Баварией» состоялся 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершился победой парижан со счетом 5:4. Сафонов стоял в воротах. Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Сафонова лучшим российский спортсменом в мире.

 
