Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян в интервью YouTube-каналу PBD Podcast заявил, что президент России Владимир Путин оказал содействие Хабибу Нурмагомедову в строительстве спортивного зала в его родном селе Сильди.

«Хабибу дали деньги для постройки спортивного зала. Путин построил его для него. Если ты российский боец или борец, то о тебе позаботятся, потому что ты сделал что-то для своей страны», — заявил Царукян.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе. Всего на счету Армана 26 боев в смешанных единоборствах, 23 из которых завершились его победой.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Всего на счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

