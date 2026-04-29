Фигуристку Туктамышеву продолжает преследовать сталкер

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью Okko призналась, что ее до сих пор продолжает преследовать мужчина.

«Ну, не особенно. Все равно я продолжаю получать цветы от этого человека, но хотя бы он не ломится ко мне в личное пространство», — поделилась она.

В ноябре 2025 года Туктамышева впервые рассказала, что ее уже почти год преследует мужчина. Фигуристка раскрыла, что все началось во время новогодних шоу, к ее машине подошел мужчина и предложил встретиться, чтобы выпить кофе. После ее отказа он стал караулить ее каждый день после шоу.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.

Ранее Туктамышева рассказала, на чем ей было бы интересно специализироваться в работе тренером.

 
Теперь вы знаете
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
