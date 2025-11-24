«Знает мой адрес»: чемпионка мира Туктамышева рассказала, что ее преследуют

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигуристка Туктамышева заявила, что ее несколько месяцев преследует мужчина
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью Вите Кравченко на YouTube-канале рассказала, что ее уже почти год преследует мужчина.

Фигуристка раскрыла, что все началось во время новогодних шоу, к ее машине подошел мужчина и предложил встретиться, чтобы выпить кофе. После ее отказа он стал караулить ее каждый день после шоу.

«Шоу закончились, думала, что это тоже закончится. Но он нашел мой адрес, мою квартиру, знает, где я работаю. Это очень страшно, когда ты сидишь одна в квартире, и тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться», — поделилась она.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года.

Ранее Туктамышева призналась, что верит в возвращение Камилы Валиевой.

Зимние виды спорта
