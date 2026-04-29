«Интересно заниматься именно техникой»: Туктамышева о работе тренером

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире Okko рассказала, на чем ей было бы интересно специализироваться в работе тренером.

«Когда я тренирую, то могу подсказать какую-то технику, вижу, что спортсмен может хорошо меня понять. Это и есть плоды. Мне очень интересно заниматься именно техникой. Я пыталась работать над постановкой программ, но поняла, что это не совсем мое», — рассказала Туктамышева.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу и принимает участие в проекте «Ледниковый период».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.

