В Госдуме ответили на оскорбительные слова легенды украинского футбола о русских

Депутат Журова осудила футболиста Михайличенко, назвавшего русских «падалью»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова ответила украинскому футболисту, легенде киевского «Динамо» и сборной СССР Алексею Михайличенко, назвавшему русских «падалью». В беседе с «Лентой.ру» Журова заявила, что подобные высказывания особенно грустно слышать от спортсменов.

«Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровня», — сказала она.

Она отметила, что слова Михайличенко могут быть опасны после снятия всех санкций с РФ и возвращения российских спортсменов в спорт. Журова заявила, что подобные высказывания могут спровоцировать столкновения российских и украинских болельщиков.

28 апреля украинский футболист Алексей Михайличенко оскорбил русских и англичан. Он заявил, что англичане — более чопорные, высокомерные, самовлюбленные, как «эта российская падаль». Украинцев же Михайличенко сравнил с шотландцами, которых охарактеризовал как открытых, дружелюбных и более простых в отношениях людей.

До этого российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Коростелев и Непряева были единственными лыжниками из России, принявшими участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Они выступали под нейтральными статусами.

Ранее на Украине сделали резкое заявление о допуске России к футболу.

 
