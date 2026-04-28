Коростелева и Непряева внесли в базу «Миротворца»

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Обоим российским спортсменам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лыжники, получившие от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральные статусы, в 2026 выступили на этапах Кубка мира и отобрались на зимние Олимпийские игры — 2026, став единственными лыжниками от России на турнире. Они не сумели завоевать медалей, лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлону (10+10). Также он стал пятым в масс-старте.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее Непряева рассказала об общении с Коростелевым после Олимпиады.

 
