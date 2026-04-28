Знаменитый украинский футболист оскорбил русских и англичан

Бывший украинский футболист Алексей Михайличенко в интервью украинским СМИ оскорбил русских и англичан.

«Англичане и шотландцы похожи на русских и украинцев. Англичане — более чопорные, высокомерные, самовлюбленные. Нарциссические? Да, как и эта российская падаль. А шотландцы являются открытыми, дружелюбными, более простыми в отношениях», — сказал Михайличенко.

Михайличенко выступал за киевское «Динамо», итальянскую «Сампдорию» и шотландский «Рейнджерс».

В январе 2026 года появилась информация о том, что Михайличенко избил сантехника в Киеве.

Жильцы дома в в Печерском районе Киева рассказали, что 21 января во второй половине дня в одном из дворов Михайличенко избил сантехника, обслуживающего несколько домов в этом районе. Причиной конфликта якобы стало отсутствие тепла.

«Когда я позвонила Михайличенко, он вел себя высокомерно и посоветовал мне «отдыхать», отметив, что ему все равно, даже если об этом будут писать», — сказала свидетельница событий.

