Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

В Госдуме ответили украинскому футболисту, оскорбившему русских и англичан

Журова раскритиковала футболиста Михайличенко, оскорбившего русских и англичан
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала провокацией слова бывшего футболиста сборной СССР и киевского «Динамо» Алексея Михайличенко, который оскорбил русских и англичан. Ее слова передает «Лента.ру».

«Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровня. Негодование. Зачем заводить людей? Зачем провоцировать наших болельщиков? Это же провокация чистой воды. Я бы не хотела накручивать наших болельщиков. Главное, чтобы потом они отыграться не захотели. Я бы им рекомендовала, когда мы вернемся, отвечать по-джентльменски чопорно», — сказала Журова.

28 апреля Алексей Михайличенко в интервью украинским СМИ заявил, что англичане являются нарциссами, как и «российская падаль».

Михайличенко выступал за киевское «Динамо», итальянскую «Сампдорию» и шотландский «Рейнджерс».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в РФС заявили, что у главы Украинской ассоциации футбола нет влияния в ФИФА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
