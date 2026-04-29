В Госдуме ответили украинскому футболисту, оскорбившему русских и англичан

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала провокацией слова бывшего футболиста сборной СССР и киевского «Динамо» Алексея Михайличенко, который оскорбил русских и англичан. Ее слова передает «Лента.ру».

«Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровня. Негодование. Зачем заводить людей? Зачем провоцировать наших болельщиков? Это же провокация чистой воды. Я бы не хотела накручивать наших болельщиков. Главное, чтобы потом они отыграться не захотели. Я бы им рекомендовала, когда мы вернемся, отвечать по-джентльменски чопорно», — сказала Журова.

28 апреля Алексей Михайличенко в интервью украинским СМИ заявил, что англичане являются нарциссами, как и «российская падаль».

Михайличенко выступал за киевское «Динамо», итальянскую «Сампдорию» и шотландский «Рейнджерс».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в РФС заявили, что у главы Украинской ассоциации футбола нет влияния в ФИФА.