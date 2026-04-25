В РФС заявили, что у главы Украинской ассоциации футбола нет влияния в ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не имеет влияния в Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит Sport24.

«Шевченко сказал, что возвращение России сейчас даже не обсуждается и он говорил об этом с Инфантино? Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет. От Шевченко здесь ничего не зависит. Обсуждение нашего возвращения сейчас идет», — заявил Митрофанов.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее на Украине рассказали, что у страны есть план, если футболисты из РФ вернутся на турниры.