Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ

Рекордный гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Даллас Старз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Далласе и завершилась со счетом 4:2.

В составе «Миннесоты» на 4-1 минуте забросил шайбу Матс Цуккарелло, Мэтт Болди и Майкл Маккэррон. Российские нападающие Яков Тренин и Владимир Тарасенко отметились по одной голевой передаче. У «Далласа» шайбы забросили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

Российский нападающий Кирилл Капризов забросил 17-ю шайбу в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли и установил рекорд клуба по этому показателю, превзойдя достижение американца Зака Паризе (16). Также Капризов отдал две голевые передачи и набрал 30-е очко в плей-офф, выйдя на третье место в списке лучших бомбардиров «Миннесоты», обойдя финна Микко Койву (28).

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Миннесоты». Шестой матч пройдет в ночь с 30 апреля на 1 мая в Сент-Поле. По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в Центральном дивизионе, «Миннесота» — третье.

Ранее «Лос-Анджелес» с Артемием Панариным вылетел из Кубка Стэнли.

 
