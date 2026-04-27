«Лос-Анджелес» с Панариным вылетел из Кубка Стэнли

«Лос-Анджелес» с Панариным проиграл «Колорадо» и вылетел из Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на домашней арене «Кингз» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:5. В серии установили победу «Колорадо» со счетом 4-0. Таким образом, «Колорадо» выиграл серию всухую, впервые с сезона-2021/22.

В составе «Лос-Анджелеса» единственную шайбу забросил Кевин Фиала. У «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Натан Маккиннон (дважды), Кейл Макар и Джош Мэнсон. Российский нападающий «Кингз» Артемий Панарин не набрал очков, нанеся три броска в створ ворот. Спортсмен в текущем сезоне набрал 72 очка (29+43).

«Лос-Анджелес» завершил выступление в плей-офф, а «Колорадо» вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее Никита Кучеров вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян.

 
