Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде

Соболенко проиграла американке и не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Она уступила американке Хейли Баптист.

Встреча, длившаяся 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу 24‑летней спортсменки из США, которая находится на 32-й строчке в рейтинге WTA. В полуфинале она сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (8-я ракетка мира).

27-летняя Соболенко является действующей чемпионкой турнира в Мадриде (2025 год). Всего на ее счету 20 титулов WTA в одиночном разряде. В нынешнем сезоне теннисистка выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

