18-летняя Андреева вышла в полуфинал престижного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Мадриде, Испания.

В четвертьфинале 18-летняя россиянка сражалась с представительницей Канады Лейлой Фернандес. Встреча, которая длилась 1 час 49 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:3.

Андреева занимает восьмое место в рейтинге WTA, ее соперница расположилась на 25-й позиции. Фернандес не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из 15. Андреева подала навылет один раз, столько же — ошиблась на подаче и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из 11.

За выход в финал Андреева сразится с победительницей противостояния между Ариной Соболенко (Белоруссия) и Хейли Батист (США).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!