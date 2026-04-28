«Ущербная скамейка»: названа трудность «Краснодара» в борьбе за трофеи

Экс-президент «Спартака» Первак оценил проблемы «Краснодара»
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак заявил, что «Краснодару» будет тяжело психологически в чемпионской гонке против петербургского «Зенита». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У «Краснодара» впереди два матча с «Динамо». Это сложно. «Краснодару» с его ущербной скамейкой сложно играть на два фронта. А они нацелились на два фронта. Если они справлялись, то честь им и хвала», — заявил он.

26 апреля «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 60 очков. У «Зенита», который также продолжает борьбу за чемпионство и идет на второй позиции, на балл меньше. В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 мая. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времен

В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Сразу после этой игры «быки» вновь сыграют с «Динамо» — уже в чемпионате России.

Ранее появилась информация, что «Краснодару» могут заблокировать счета из-за невыплаты 5 рублей женщине на инвалидном кресле.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!