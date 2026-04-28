«Краснодару» могут заблокировать счета из-за невыплаты 5 рублей женщине на инвалидном кресле

Футбольному клубу «Краснодар» грозит блокировка счетом из-за невыплаты пяти рублей женщина на инвалидной коляске. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, Татьяна Шкиря, которую во время матча избил стюард на трибуне клуба, получила уведомление, что приставы возбудили исполнительное производство в отношении «быков». До этого клуб отказался выплачивать пять рублей пострадавшей и проиграл суд, согласно решению которого должны были выплатить компенсацию морального вреда. Однако сделано это так и не было.

Если в ближайшее время «Краснодар» не выплатит пострадавшей женщине пять рублей, то его счета будут заблокированы.

26 апреля «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 60 очков. В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 мая. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Ранее в «Краснодаре» объяснили, чем они сильнее «Зенита».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!