Сражение за полуфинал: Андреева играет с канадкой в Мадриде. LIVE

Фернандес и Андреева встречались дважды, причем оба раза в 2023 году. Соперницы обменялись победами. Но первая встреча состоялась как раз на турнире в Мадриде, правда, еще в 1/64 финала, и тогда россиянка была сильнее в двух сетах. А в Гонконге уже канадка взяла реванш.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинальном матче турнира WTA в Мадриде встречаются посеянная под 24-м номером канадка Лейла Фернандес и россиянка Мирра Андреева, девятая ракетка соревнований. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.