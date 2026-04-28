18-летняя теннисистка Андреева рассказала о проблемах

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

18-летняя теннисистка Андреева: у меня явно были проблемы на корте
Lisi Niesner/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о проблемах во время матча с венгеркой Анной Бондарь на турнире в Мадриде. Слова Андреевой передает сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Сегодня у меня явно были проблемы на корте. Я суперсчастлива, что смогла довести матч до победы. У меня была буря эмоций внутри, и я старалась с ними справиться. Я вела, но довела всё до тай-брейка, допускала много промахов», — сказала Андреева.

Встреча, которая продолжалась почти три часа, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

В третьем сете россиянка выигрывала 5:1, но затем уступила пять геймов подряд.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева назвала себя лузером.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
