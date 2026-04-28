18-летняя теннисистка Андреева рассказала о проблемах

18-летняя теннисистка Андреева: у меня явно были проблемы на корте

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о проблемах во время матча с венгеркой Анной Бондарь на турнире в Мадриде. Слова Андреевой передает сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Сегодня у меня явно были проблемы на корте. Я суперсчастлива, что смогла довести матч до победы. У меня была буря эмоций внутри, и я старалась с ними справиться. Я вела, но довела всё до тай-брейка, допускала много промахов», — сказала Андреева.

Встреча, которая продолжалась почти три часа, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

В третьем сете россиянка выигрывала 5:1, но затем уступила пять геймов подряд.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева назвала себя лузером.