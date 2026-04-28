В «Краснодаре» объяснили, чем они сильнее «Зенита»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда является одной семьей, передает Sport24.
«Мы одна команда, одна семья, мы бьемся друг за друга, несмотря ни на что. Этим мы сильнее «Зенита», — сказал Сперцян.
«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1. Махачкалинцы открыли счет на 4-й минуте благодаря автоголу, его автором стал Диего Коста. На 29-й минуте Никита Кривцов сравнял счет, а на 66-й минуте Джон Кордоба вывел краснодарцев вперед.
«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 60 очков. В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 мая. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.
