Семак установил рекорд «Зенита»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Семак установил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера «Зенита»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак установил рекорд по матчам во главе клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» стала для Семака 238-й во главе «Зенита». По этому показателю он превзошел Юрия Морозова (237).

26 апреля «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Соболев с передачи Игоря Дивеева на 8-й минуте игры. Второй мяч петербуржцев забил Луис Энрике через три минуты, его ассистентом выступил Педро.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 59 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре национального первенства петербургский клуб 2 мая на выезде сыграет против московского ЦСКА, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной заявил, что Семак превратился в селекционера.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!