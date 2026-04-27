Семак установил рекорд «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак установил рекорд по матчам во главе клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» стала для Семака 238-й во главе «Зенита». По этому показателю он превзошел Юрия Морозова (237).

26 апреля «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Соболев с передачи Игоря Дивеева на 8-й минуте игры. Второй мяч петербуржцев забил Луис Энрике через три минуты, его ассистентом выступил Педро.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 59 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре национального первенства петербургский клуб 2 мая на выезде сыграет против московского ЦСКА, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной заявил, что Семак превратился в селекционера.