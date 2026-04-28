В Британии судью УЕФА арестовали по подозрению в домогательствах по отношению к подростку

The Sun: в Британии футбольный арбитр уровня УЕФА домогался подростка
Ververidis Vasilis/Shutterstock

Судья Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был задержан британскими правоохранительными органами по подозрению в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации издания, инцидент произошел в гостинице, где обвиняемый начал разговор с подростком в общественной зоне и затем попытался прикоснуться к нему и заманить в свой номер.

Отметим, что о происшествии в полицию сообщил либо сам потерпевший, либо его знакомый. Судья покинул отель, провел матч в рамках еврокубка, а затем вернулся и был арестован с участием представителей УЕФА. После допроса его отпустили под залог.

Этот арбитр входил в состав судей, назначенных для матчей чемпионата мира 2026 года. В ФИФА заявили, что он не будет участвовать в соревнованиях под их эгидой до завершения расследования. УЕФА также выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу ситуации и отстранил судью от работы на матчах.

До этого в американском штате Аризона двух учительниц одной школы обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему юноше.

Ранее в Нидерландах няня устраивалась на работу и домогалась детей на камеру, чтобы ублажить мужа.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!