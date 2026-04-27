«Акрон» на выезде обыграл одного из лидеров РПЛ

«Акрон» в матче РПЛ обыграл «Балтику» со счетом 1:0

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» обыграл калининградскую «Балтику».

Встреча, которая состоялась в Калининграде» завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беншимол. Он отличился в начале второго тайма.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает пятое место, набрав 46 очков. «Акрон» располагается на десятой строчке, имея в активе 27 баллов.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

