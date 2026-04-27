Борьба за медали и выживание: «Балтика» принимает «Акрон». LIVE

Варатынов бил по скачущему мячу из штрафной «Акрона» с подбора после углового, но трафик снаряд не преодолел.
Титков подал с угла поля на ближнюю штангу, но Беншимол снял воздух.
«Балтика» заработала опасный штрафной в левом полуфланге. Пробил, но стенка выпрыгнула и перевела мяч на угловой.
Два подряд аута от Бевеева. Со второго неожиданно отдал короткий пас Петрову, тот обыграл защитника и сделал пас в штрафную — выбили.
«Балтика» перехватила инициативу, территорию и контроль над мячом, но моментов все это пока не приносит.
«Балтика» накрыла соперника на его половине, Петров отдал в штрафную налево на Гассама, тот простреливал, но оборона «Акрона» и тут справилась.
Бевеев подключился по правому флангу, на него пошел длинный перевод от Титкова, и Мингиян скидывал в центр штрафной, где на мяче оказался Гудиев.
Быстрая атака «Балтики», Гассама подал с левого фланга в штрафную, но пока в таких моментах защита у обеих команд доминирует.
Пошла подача со штрафного на Ласерду, но он нарушил правила в борьбе.
А вот теперь «Балтика» заработала штрафной на чужой половине поля. Пестряков свалил Йенне, когда на него шла длинная передача.
Дальний удар Филина — над перекладиной.
Все-таки Беншимол был в офсайде! ГОЛ ОТМЕНЕН — 0:0!
VAR проверяет эпизод на офсайд. Все было на тоненького!
ГОООООООООООООООЛ! Беншимол — 0:1! А в контратаке «Акрон» забил! Болдырев сделал пас внешней стороной из центра поля ч левого фланга на ход Беншимолу, который убежал от защитников и пробил под бросившимся навстречу Кукушкиным!
Йенне спродюсировал атаку правым флангом и сам же простреливал от лицевой после обратной передачи — Эсковаль грудью принял и начал контратаку.
Впрочем, далеко балтийцам выбить не удалось. Пошла подача в штрафную с подбора, Беншимол сделал идеальную скидку назад к линии штрафной под удар набежавшему Болдыреву, который пробил в касание без помех — мяч на сантиметры разминулся со штангой!
Пестряков подал очередной штрафной из глубины, но снова до удара не дошло.
Пытался Джаковац в прыжке через себя пробить после подачи со штрафного из глубины, мяч в створ не полетел, на подбор успел Беншимол, но и ему не удалось сделать точную передачу с разворота.
Интенсивный футбол без преимущества с чьей-либо стороны пока. «Акрон» даже поактивнее.
Беншимол в штрафной «Балтики» у лицевой убрал мяч под себя и простреливал, но до удара дело не дошло.
«Акрон» заработал стандарт на чужой половине поля. Пошла подача к штрафной Кукушкина, но защита калининградцев выиграла воздух.
Поеееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.
А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:
Гудиев, Фернандес, Неделчяру, Эсковаль, Пестряков, Марадишвили, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:
Кукушкин, Бевеев, Андраде, Гассама, Филин, Варатынов, Беликов, Титков, М. Петров, Йенне, Ласерда.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В последнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.