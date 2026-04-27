Новости Спорт
Борьба за медали и выживание: «Балтика» принимает «Акрон». LIVE

РПЛ. 27-й тур. «Балтика» — «Акрон». ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости

В последнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги ведущая борьбу за медали калининградская «Балтика» принимает сражающийся за выживание «Акрон» из Тольятти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига. 27-й тур
27 апреля 2026, 20:00
Балтика
Калининград, Россия
1-й тайм
0 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
16'
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия)
39'

Варатынов бил по скачущему мячу из штрафной «Акрона» с подбора после углового, но трафик снаряд не преодолел.

37'

Титков подал с угла поля на ближнюю штангу, но Беншимол снял воздух.

36'

«Балтика» заработала опасный штрафной в левом полуфланге. Пробил, но стенка выпрыгнула и перевела мяч на угловой.

34'

Два подряд аута от Бевеева. Со второго неожиданно отдал короткий пас Петрову, тот обыграл защитника и сделал пас в штрафную — выбили.

32'

«Балтика» перехватила инициативу, территорию и контроль над мячом, но моментов все это пока не приносит.

29'

«Балтика» накрыла соперника на его половине, Петров отдал в штрафную налево на Гассама, тот простреливал, но оборона «Акрона» и тут справилась.

28'

Бевеев подключился по правому флангу, на него пошел длинный перевод от Титкова, и Мингиян скидывал в центр штрафной, где на мяче оказался Гудиев.

26'

Быстрая атака «Балтики», Гассама подал с левого фланга в штрафную, но пока в таких моментах защита у обеих команд доминирует.

24'

Пошла подача со штрафного на Ласерду, но он нарушил правила в борьбе.

23'

А вот теперь «Балтика» заработала штрафной на чужой половине поля. Пестряков свалил Йенне, когда на него шла длинная передача.

20'

Дальний удар Филина — над перекладиной.

17'

Все-таки Беншимол был в офсайде! ГОЛ ОТМЕНЕН — 0:0!

16'

VAR проверяет эпизод на офсайд. Все было на тоненького!

15'

ГОООООООООООООООЛ! Беншимол — 0:1! А в контратаке «Акрон» забил! Болдырев сделал пас внешней стороной из центра поля ч левого фланга на ход Беншимолу, который убежал от защитников и пробил под бросившимся навстречу Кукушкиным!

14'

Йенне спродюсировал атаку правым флангом и сам же простреливал от лицевой после обратной передачи — Эсковаль грудью принял и начал контратаку.

12'

Впрочем, далеко балтийцам выбить не удалось. Пошла подача в штрафную с подбора, Беншимол сделал идеальную скидку назад к линии штрафной под удар набежавшему Болдыреву, который пробил в касание без помех — мяч на сантиметры разминулся со штангой!

11'

Пестряков подал очередной штрафной из глубины, но снова до удара не дошло.

9'

Пытался Джаковац в прыжке через себя пробить после подачи со штрафного из глубины, мяч в створ не полетел, на подбор успел Беншимол, но и ему не удалось сделать точную передачу с разворота.

7'

Интенсивный футбол без преимущества с чьей-либо стороны пока. «Акрон» даже поактивнее.

4'

Беншимол в штрафной «Балтики» у лицевой убрал мяч под себя и простреливал, но до удара дело не дошло.

2'

«Акрон» заработал стандарт на чужой половине поля. Пошла подача к штрафной Кукушкина, но защита калининградцев выиграла воздух.

1'

Поеееееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.

19:55

А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:

Гудиев, Фернандес, Неделчяру, Эсковаль, Пестряков, Марадишвили, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:

Кукушкин, Бевеев, Андраде, Гассама, Филин, Варатынов, Беликов, Титков, М. Петров, Йенне, Ласерда.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В последнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Теперь вы знаете
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
