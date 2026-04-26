«Спартак» одержал волевую победу в матче РПЛ

«Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиге (РПЛ) московский «Спартак» обыграл «Пари НН».

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде», завершилась со счетом 2:1.

На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа. Перед самым перерывом счет ударом с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной вывел «Спартак» вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 48 очков. «Пари НН» располагается на 15-м месте, набрав 22 очка.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

