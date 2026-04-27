Сенсационный победитель «Титанов» раскрыл три главных принципа счастливой жизни

Офицер ВМФ России и фитнес-тренер Олег Виллард сенсационно победил на шоу «Титаны. Битва сезонов» и забрал приз — 10 млн рублей, победив чемпионов мира и олимпийских чемпионов. В интервью «Газете.Ru» Виллард рассказал, каких трех главных принципов он придерживается, чтобы жить счастливой жизнью и поддерживать себя в прекрасной физической и моральной форме.

«В первую очередь — дисциплина. Без нее невозможно держать форму и работать на уровне. Я тренируюсь регулярно, у меня не бывает причин пропустить тренировку. Строгое питание, без срывов. У меня нет питания в формате «в отпуске», я всегда придерживаюсь здорового рациона и того, что именно я считаю правильным.

Второе — я понимаю, что нельзя выковать из себя победителя самостоятельно. Это всегда командная работа. Если нужна помощь друзей, тренеров других дисциплин, консультантов, коучей — я всегда обращаюсь за профессиональной поддержкой.

И третье — честность. Я никогда не ищу себе оправданий. Честно анализирую свои просчеты, думаю, как я мог их избежать, как могу исправить на будущее. Стараюсь никогда не сожалеть о сделанном и не искать виноватых», — рассказал Виллард.

