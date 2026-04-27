Офицер ВМФ признался, что его поразили женщины на шоу «Титаны»

Офицер ВМФ России и фитнес-тренер Олег Виллард сенсационно победил на шоу «Титаны. Битва сезонов» и забрал приз — 10 млн рублей, победив чемпионов мира и олимпийских чемпионов. В интервью «Газете.Ru» Виллард рассказал, как женщины-участницы проекта его поразили.

«Соревнование мужчин и женщин на равных — это один из самых интересных элементов проекта. В испытаниях, где требуется терпение, выносливость, работа «на износ», женщины показывали очень сильный уровень, иногда даже более устойчивый, чем у мужчин. Это не история про поблажки или про попытку уравнять. Наоборот, женщины не хотят никаких скидок. Они выходят и работают на равных, потому что у них есть внутренняя спортивная амбиция, и это чувствуется. Они умеют сочетать, казалось бы, несочетаемое — хрупкость, силу, выносливость, характер», — сказал Виллард.

Победитель «Титанов» признал, что в испытаниях, где доминировала силовая составляющая («взять больше, удержать дольше за счет массы») у мужчин было очевидное преимущество. По этой причине Виллард предложил создать отдельное шоу «Титаны» для женщин, чтобы во всех видах испытаний дать участникам равные шансы.

«Это не вопрос отношения, это вопрос физиологии. И, возможно, логичным развитием было бы создание отдельного женского проекта с сильнейшими атлетками страны. Потому что по уровню, по характеру, по зрелищности это могло бы быть не менее, а в чем-то даже более интересное соревнование», — подчеркнул Виллард.

Ранее офицер ВМФ раскрыл правду о конфликтах на шоу «Титаны»: «Досада, злость, отчаяние».