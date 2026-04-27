«Досада, злость, отчаяние»: офицер ВМФ — о конфликтах на шоу «Титаны»

Олег Виллард заявил, что все конфликты после шоу «Титаны» были забыты
Офицер ВМФ России и фитнес-тренер Олег Виллард сенсационно победил на шоу «Титаны. Битва сезонов» и забрал приз — 10 млн рублей, победив чемпионов мира и олимпийских чемпионов. В интервью «Газете.Ru» Виллард рассказал, как реагировал на вспышки гнева со стороны соперников.

«Когда человек работает на пределе, эмоции неизбежны. Это нормальная реакция на стресс, на нагрузку, на давление. Вспомните теннисистов, которые разбивают ракетки о корт, футболистов, которые матерятся в атмосферу. Это обычные человеческие эмоции — досада, злость, отчаяние, — отметил Виллард. — Кто-то держит себя, кто-то срывается — это тоже часть процесса. Это не всегда красиво выглядит со стороны, но это обыденность. А главное — сами участники на эти всплески никогда не обращают внимания, зная, что это лишь выброс эмоций, адреналина, накала страстей».

Победитель «Титанов» подчеркнул, что после соревнований все участники продолжили тепло общаться.

«Многим кажется, что мы там в жесткой конфронтации, но это не так. Все участники общаются друг с другом в обычной жизни и даже не помнят, кто чего кричал на испытаниях», — сказал Виллард.

Ранее офицер ВМФ раскрыл, как сенсационно победил олимпийских чемпионов на шоу «Титаны».

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
