Офицер ВМФ раскрыл, как сенсационно победил олимпийских чемпионов на шоу «Титаны»

Офицер ВМФ России и фитнес-тренер Олег Виллард сенсационно победил на шоу «Титаны. Битва сезонов» и забрал приз — 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» Виллард раскрыл, благодаря чему ему удалось превзойти 110 лучших спортсменов страны, а в суперфинале победить олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова.

«На первое место вышли мои базовые качества — дисциплина, полученная во время службы в ВМФ РФ, порядочность (я все же российский морской офицер), сила и выносливость, приобретенные благодаря тренировкам и знаниям от педагогов и кумиров, а также спокойствие, тренируемое годами соревнований в разных видах спорта. Именно это дает устойчивость — когда у тебя есть не один инструмент, а целый набор», — сказал Виллард.

Победитель «Титанов» подчеркнул, что на проекте важнее всего оказалось умение адаптироваться под новые условия, поскольку испытания были весьма разнообразными.

«Если ты чемпион в своей дисциплине — это важно, но этого недостаточно. Тебя постоянно выводят из зоны комфорта и ставят в условия, где привычные навыки не работают в полном объеме. Сегодня это силовая работа, завтра координация, потом выносливость, потом вообще что-то, с чем ты никогда не сталкивался. И в этих условиях выигрывает не тот, кто лучше всех в чем-то одном, а тот, кто умеет быстро перестраиваться», — отметил Виллард.

Победитель «Титанов» признал, что Никита Крюков стал для него одним из самых сложных соперников на проекте.

«Никита — это отдельный уровень универсальности. В какой-то момент возникает ощущение, что он просто не заканчивается: ты уже работаешь на пределе, а он продолжает добавлять. И это давит не только физически, но и психологически», — признался Виллард.

Ранее Акинфеев резко ответил тем, кто «отправляет его на пенсию».