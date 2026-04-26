«А не вот это все»: Губерниев пожелал Валиевой найти хорошего жениха

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с 20-летним фигуристку Камилу Валиеву. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я могу ей пожелать скорейшего допуска фигуристов, чтобы она была жива, здорова, в оптимальном состоянии и добилась тех больших успехов, которых пока не сумела добиться, и закрыла гештальт. И желаю ей жениха хорошего, а не вот это вот все», — заявил он.

23 апреля появилась информация, что Валиева рассталась с 33-летним хоккеистом Никитой Нестеровым. Однако журналист Михаил Зислис заявил, что разрыва между парой не происходило. Впервые слухи о романе фигуристки и хоккеиста появились зимой 2025 года, с тех пор их несколько раз видели вместе, а спортсменка посещала матчи ЦСКА, за который играл Нестеров.

В январе 2024 года CAS признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года. После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе).

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее Татьяна Тарасова обратилась к Валиевой в день ее 20-летия.