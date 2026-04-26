Тарасова обратилась к Валиевой в день ее 20-летия

Тренер Тарасова пожелала Валиевой замечательных новых программ
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, чего желает фигуристке Камиле Валиевой в день ее рождения. Ее слова приводит Sport24.

«Камиле Валиевой на день рождения хотела бы пожелать замечательных новых программ, неповторимой и необыкновенной хореографии», — сказала Тарасова.

26 апреля фигуристке исполнилось 20 лет.

В январе 2024 года CAS признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года. После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе).

О положительной допинг пробе спортсменки стало известно во время зимних Олимпийских игр — 2022. Сборная России выиграла золото в командном турнире, однако из-за дисквалификации Валиевой в итоге команда осталась с бронзовыми наградами.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее Валиевой предрекли успех на стартах даже без элементов ультра-си.

 
