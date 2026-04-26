«Кусайся»: Путин дал шутливый совет чемпиону мира по боксу

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову кусаться на ринге. Слова главы государства попали в программу «Москва. Кремль. Путин».

22 апреля Путин в Кремле принял победителей чемпионатов мира по боксу. На встрече российский лидер вручил спортсменам государственные награды, которые были накануне присвоены атлетам указом президента. После вручения наград Шумков вместе со своими товарищами встал для общей фотографии, однако вместо обычной позы занял боксерскую стойку. Присутствующие с ним попросили его «вести себя прилично» и убрать кулаки».

За кадром прозвучала фраза, что спортсмен больше не будет кусать соперников на ринге, и сам Шумков пообещал этого не делать.

«Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся», — в ответ на это пошутил Путин.

Он напомнил о поединке между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, когда 28 июня 1997 Тайсон откусил сопернику часть уха. Тайсона дисквалифицировали, лишили лицензии и оштрафовали на $3 млн.

