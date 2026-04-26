Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Кусайся»: Путин дал шутливый совет чемпиону мира по боксу

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову кусаться на ринге. Слова главы государства попали в программу «Москва. Кремль. Путин».

22 апреля Путин в Кремле принял победителей чемпионатов мира по боксу. На встрече российский лидер вручил спортсменам государственные награды, которые были накануне присвоены атлетам указом президента. После вручения наград Шумков вместе со своими товарищами встал для общей фотографии, однако вместо обычной позы занял боксерскую стойку. Присутствующие с ним попросили его «вести себя прилично» и убрать кулаки».

За кадром прозвучала фраза, что спортсмен больше не будет кусать соперников на ринге, и сам Шумков пообещал этого не делать.

«Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся», — в ответ на это пошутил Путин.

Он напомнил о поединке между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, когда 28 июня 1997 Тайсон откусил сопернику часть уха. Тайсона дисквалифицировали, лишили лицензии и оштрафовали на $3 млн.

Ранее российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал трехкратным чемпионом Европы, завоевав золото в финальном поединке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!