Поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов» назвали не неожиданным

Экс-президент «Локомотива» Наумов: поражение от «Крыльев» не было неожиданностью

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) не было неожиданным, передает «Чемпионат».

«Вообще неудивительное поражение. После матча с «Зенитом» я говорил, что в Самаре будет очень тяжёлый матч. Во-первых, после игры с «Зенитом» наступило опустошение. Для меня это поражение не было неожиданностью, я этого боялся», — сказал Наумов.

Игра проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 0:2.

На 31-й минуте счет открыл Иван Олейников, замкнувший подачу Рассказова. На 53-й минуте Владислав Рахманович удвоил преимущество хозяев после передачи Баньяца. На 92-й минуте самарцы не реализовали пенальти — удар защитника Кирилла Печенина отбил Антон Митрюшкин.

После победы «Крылья Советов» набрали 26 очков и вышли из зоны стыковых матчей, поднявшись на 12-е место в турнирной таблице. Лидером является «Краснодар» с активом в 57 очков, вторую строчку занимает отстающий на балл «Зенит», а «Локомотив» несмотря на поражение, сохранил третью позицию с 49 баллами.

Ранее тренера «Локомотива» подвергли критике.