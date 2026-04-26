Тренера «Локомотива» подвергли критике

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин раскритиковал тренера столичного «Локомотива» Михаила Галактионова после поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Мы уже третий год видим, что Галактионов плохо готовит команду к завершающей части чемпионата. Часто мы говорим, что иностранные тренеры плохо готовят команды зимой. Но вот мы видим, что российский тренер тоже не справляется», — сказал Гришин.

Игра проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 2:0.

На 31-й минуте счет открыл Иван Олейников, замкнувший подачу Рассказова. На 53-й минуте Владислав Рахманович удвоил преимущество хозяев после передачи Баньяца. На 92-й минуте самарцы не реализовали пенальти — удар защитника Кирилла Печенина отбил Антон Митрюшкин.

После победы «Крылья Советов» набрали 26 очков и вышли из зоны стыковых матчей, поднявшись на 12-е место в турнирной таблице. Лидером является «Краснодар» с активом в 57 очков, вторую строчку занимает отстающий на балл «Зенит», а «Локомотив» несмотря на поражение, сохранил третью позицию с 49 баллами.

Ранее московский ЦСКА не смог одержать победу в матче РПЛ с казанским «Рубином».

 
