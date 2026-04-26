Экс-игрок сборной России рассказал, когда наступит развязка в чемпионской гонке в РПЛ

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. Специалист считает, что борьба будет идти до самого конца, а развязка случится в последнем туре и может быть какой угодно.

«Однозначно будут все те же самые качели. Почему? Многие говорят, что у «Краснодара» остался матч с «Динамо», но почему-то не берут, что еще на выезде играть с «Акроном» и дома с «Динамо» из Махачкалы. Поверьте, эти команды также будут биться и бороться. Команды, которые бьются за выживание, хотят сохранить прописку, и играть против них на самом деле даже сложнее. Поэтому, думаю, борьба за титул будет до последнего тура, и в нем кто-то из лидеров может сыграть вничью или даже проиграть. Единственное, «Краснодар» хорошо для себя сделал, что выиграл у «Спартака» на выезде, где соперник действительно был на ходу. Все-таки пять игр без поражений при одной ничьей на домашнем стадионе!» — считает Деменко.

«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ после выездной победы в Москве над «Спартаком» в 26-м туре (2:1). «Зенит» не смог на выезде в столице одолеть «Локомотив» (0:0), причем «железнодорожники» не реализовали пенальти в добавленное время ко второму тайму.

Ранее московский ЦСКА не смог одержать победу в матче РПЛ с казанским «Рубином».