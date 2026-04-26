Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Экс-игрок сборной России рассказал, когда наступит развязка в чемпионской гонке в РПЛ

Экс-футболист Деменко: «Краснодару» с аутсайдерами будет сложнее, чем с «Динамо»
Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. Специалист считает, что борьба будет идти до самого конца, а развязка случится в последнем туре и может быть какой угодно.

«Однозначно будут все те же самые качели. Почему? Многие говорят, что у «Краснодара» остался матч с «Динамо», но почему-то не берут, что еще на выезде играть с «Акроном» и дома с «Динамо» из Махачкалы. Поверьте, эти команды также будут биться и бороться. Команды, которые бьются за выживание, хотят сохранить прописку, и играть против них на самом деле даже сложнее. Поэтому, думаю, борьба за титул будет до последнего тура, и в нем кто-то из лидеров может сыграть вничью или даже проиграть. Единственное, «Краснодар» хорошо для себя сделал, что выиграл у «Спартака» на выезде, где соперник действительно был на ходу. Все-таки пять игр без поражений при одной ничьей на домашнем стадионе!» — считает Деменко.

«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ после выездной победы в Москве над «Спартаком» в 26-м туре (2:1). «Зенит» не смог на выезде в столице одолеть «Локомотив» (0:0), причем «железнодорожники» не реализовали пенальти в добавленное время ко второму тайму.

Ранее московский ЦСКА не смог одержать победу в матче РПЛ с казанским «Рубином».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!