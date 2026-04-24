«Об этом говорят больше, чем про борьбу за чемпионство»: экс-игрок сборной недоволен судейством

Судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) остается большой проблемой и более актуальным поводом для обсуждения, чем непосредственно борьба за титул. На это в беседе с «Газетой.Ru» посетовал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, комментируя исход встречи «Спартака» и «Краснодара».

«Думаю, судейская ошибка тоже повлияла. Но, наверное, сказался и характер «Краснодара», который смог забить и вырваться на первое место. В матче «Локомотив» — «Зенит» тоже могло такое случиться, когда тоже назначили непонятный пенальти и «Локомотив» мог победить. Но у них не получилось забить.

А так, нас ждали хорошие игры по интриге и по накалу. Сейчас идет борьба за чемпионство, за третье место, за спасение от вылета. Думаю, это очень интересно для болельщиков. Хотя у нас опять больше разговоров про судейство, чем про игру и про борьбу за чемпионство», — заметил Булыкин.

«Спартак» накануне уступил «Краснодару» со счетом 1:2. Москвичи открыли счет, но вскоре гости сравнялись с пенальти. 11-метровый был назначен за игру рукой со стороны Наиля Умярова. Эпизод оказался резонансным: многие эксперты сочли, что мяч случайно попал в футболиста и, к тому же, в плечо.

Ранее в «Зените» заявили, что паники после матча с «Локомотивом» нет.

 
