Дмитрия Хрусталева включили в список «Миротворец»

Телеведущего Дмитрия Хрусталева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хрусталев попал в список после участие в программе «Шаг к мечте». В передаче артист свозил четырех мальчиков из Макеевки на танковый полигон, где прокатил их на технике и дал пострелять из автоматов и орудий.

На сайте «Миротворца» Хрусталева обвинили в пропаганде «войны, российского фашизма и нацизма», а также в «публичной поддержке российской агрессии и участии в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников».

Известно, что в «черный список» «Миротворца» внесены такие российские артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев и другие.

15 января Экс-председатель совета директоров ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Она обвиняется в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в специальной военной операции и манипулировании общественно значимой информацией в пользу Российской Федерации.

Ранее Джигурда назвал наградой признание его угрозой нацбезопасности Украины.