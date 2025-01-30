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Джигурда о признании его угрозой нацбезопасности Украины: «Достойная награда»

Шоумен Джигурда назвал наградой признание его угрозой нацбезопасности Украины
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Прудько среди своих/VK

Шоумен Никита Джигурда отреагировал в беседе с mk.ru на включение его имени в реестр лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

«Я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость, как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины», — заявил актер.

Также Джигурда добавил, что «свой выбор сделал» еще в 2014 году, после чего его внесли в базу сайта «Миротворец» и исключили из союза кинематографистов Украины.

«С тех пор я семь раз побывал на Донбассе, привозя гуманитарную помощь и выступая в госпиталях, в расположении наших бойцов на передовой и в тылу», — отметил шоумен.

Накануне стало известно, что Минкульт Украины внес Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих безопасности страны. Причиной подобного решения, пояснили в ведомстве, стало участие актера «в антиукраинских мероприятиях».

Власти Украины ведут список деятелей культуры, «создающих угрозы национальной безопасности», с 2015 года. В него входят: Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин и другие артисты. В 2022 году из реестра исключили юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который открыто выступил против специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в РФ объяснили исчезновение имен некоторых артистов с афиш.

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