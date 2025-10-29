Сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года

Сборная России по водному поло начнет выступать под своим флагом с 2026 года

Водное поло станет первым командным видом спорта, где российской сборной вернут право выступать под собственным флагом и гимном в 2026 году. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Выступление сборной России с триколором на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе оценивается источником со 100-процентной вероятностью.

Основной причиной ускоренного возвращения российских ватерполистов на международную арену называют финансовый фактор. Среди букмекерских компаний водное поло считается одним из самых зрелищных и прибыльных водных видов спорта, что мотивирует Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР) ускорить процесс возвращения сборной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее сообщалось, что российские пловцы не примут участия в Кубке мира-2025.