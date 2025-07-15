Актер Тактаров о детях — «они по всему миру разбросаны»

Актер и спортсмен Олег Тактаров признался, что его дети «разбросаны по всему миру». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

Он пояснил, что они могут свободно перемещаться по городам за границей.

«Первая все-таки моя мать, потом мои дети. Там дальше уже сестра, дядя, тетя. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельные», — отметил актер.

По его словам, его наследники отправляются в путешествия с друзьями. Тактаров добавил, что он помогает своему внуку в финансовом плане и переводит ему деньги.

Актер Федор Добронравов до этого дал совет по воспитанию детей. Добронравов считает, что детей нужно растить так, чтобы в прежнюю очередь жилось лучше им, а не родителю. Он отметил, что свобода одного — это очень большая несвобода для другого. Актер признался, что не понимает людей, которые только жалуются на проблемы и обвиняют во всем других. По мнению Добронравова, если человеку что-то не нравится, то ему стоит это исправить.

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