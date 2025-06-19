«Надо в тюрьму сажать»: экс-боец UFC о том, что запретил бы в России

Известный боец и актер Олег Тактаров заявил, что запретил бы в России курение электронных сигарет, и отметил, что ввел бы за их использование штрафы. Его слова приводит Sport24.

«Считаю, за это надо в тюрьму сажать на 30 суток, с постоянными рассказами о вреде этих сигарет. Я бы даже не запретил это, а стал бы наказывать, особенно если этим занимаются несовершеннолетние. Я бы выслеживал цепочку, откуда эта дрянь попала к ним в руки. А женщин бы за это отправлял на трудовые работы», — заявил он.

Тактаров — спортсмен, актер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер, общественный деятель. Он — призер многих спортивных турниров и соревнований. Тактаров стал первым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России. Он выступал под псевдонимом «Русский медведь».

Проведя 24 боя по смешанным единоборствам в клетках и рингах США и Японии, Тактаров получил широкую известность, в первую очередь благодаря своей победе на шестом турнире UFC в 1995 году.

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