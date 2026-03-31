Овечкину предложили возглавить мировой хоккей

Депутат Журова поддержала идею выдвинуть кандидатуру Овечкина на пост главы IIHF
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова позитивно оценила идею выдвинуть кандидатуру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на выборы главы Международной федерации хоккея (IIHF). Ее слова приводит РИА Новости.

«Идея хорошая, и я понимаю, что все это могут поддержать. Если говорить о будущем, то нужно понимать интересы Саши. Может быть, он хочет заниматься чем-то другим, не организационными моментами. Но если ему это интересно, то у него точно получится», — сказала Журова.

29 марта было объявлено (https://www.gazeta.ru/sport/news/2026/03/29/28157437.shtml), что Люк Тардиф не будет переизбираться на новый срок на этой должности и покинет свой пост в конце октября.
Тардиф возглавил IIHF в 2021 году.

Выборы главы IIHF состоятся на полугодовом конгрессе организации осенью.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф.

Ранее в Госдуме поддержали уход главы IIHF.

 
