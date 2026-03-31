Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

Овечкина назвали лучшим спортсменом России в 21 веке

Daniel Kucin Jr./Reuters

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим спортсменом страны в 21 веке. Его слова приводит Sport24.

«Овечкин — без сомнений лучший российский спортсмен 21 века, особенно по своему влиянию и масштабу. Кто сравним с ним? «...» Если говорить про мир, в голову приходит всего четыре-пять человек, которых в мировом контексте можно считать суперзвездами: Маша Шарапова, Саша Овечкин, Хабиб Нурмагомедов и, может, чуть-чуть Ислам Махачев», — сказал Кириленко.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф.

27 марта 40-летний Овечкин отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (https://www.gazeta.ru/tags/person/uein_grettski.shtml), в чьем активе 1016 шайб.

Ранее Овечкину предложили возглавить мировой хоккей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
