Овечкина назвали лучшим спортсменом России в 21 веке

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим спортсменом страны в 21 веке. Его слова приводит Sport24.

«Овечкин — без сомнений лучший российский спортсмен 21 века, особенно по своему влиянию и масштабу. Кто сравним с ним? «...» Если говорить про мир, в голову приходит всего четыре-пять человек, которых в мировом контексте можно считать суперзвездами: Маша Шарапова, Саша Овечкин, Хабиб Нурмагомедов и, может, чуть-чуть Ислам Махачев», — сказал Кириленко.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф.

27 марта 40-летний Овечкин отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (https://www.gazeta.ru/tags/person/uein_grettski.shtml), в чьем активе 1016 шайб.

