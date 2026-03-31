Матч с покером Аршавина включен в список лучших игр чемпионата Англии

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

АПЛ включила матч с покером Аршавина в список лучших в истории
Официальный сайт «Арсенала»

Матч с участием бывшего футболиста лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина вошел в число лучших игр Английской премьер-лиги (АПЛ).

АПЛ объявила на официальном сайте о создании архива с матчами и хайлайтами за всю историю чемпионата. В раздел «Лучшие матчи в истории» была включена игра «Ливерпуля» и «Арсенала» в 2009 году (4:4), в которой Аршавин оформил покер.

«Теперь болельщики могут посмотреть полные записи исторических матчей, а также трёхминутные, восьмиминутные и двадцатиминутные обзоры», — говорится в сообщении лиги.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч. Кроме «Арсенала» Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате». За сборную России футболист провел 74 матча, забив 17 мячей, и стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года.

Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.

Ранее Аршавин заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!